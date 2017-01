Leica M10, le immagini

Cristiano Ghidotti,

Il look della nuova Leica M10 strizza l'occhio ai nostalgici della fotografia analogica, ma il cuore pulsante è decisamente hi-tech. La mirrorless è equipaggiata con un sensore full frame da 24 megapixel, affiancata dal processore d'immagine Maestro II, mentre la sensibilità ISO si estende da 100 a 50.000, permettendo così di acquisire scatti in ogni condizione di luce.

Non mancano le funzionalità wireless per la condivisione rapida delle immagini con smartphone e tablet, così come un display da 3 pollici (non touchscreen) e il mirino ottico a telemetro. Il prezzo di vendita per il solo corpo macchina è di 6.500 euro al lancio.