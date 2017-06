Lenovo: i nuovi prodotti per il 2017

Cristiano Ghidotti,

Uno sguardo da vicino alla nuova gamma di prodotti Lenovo, pronta al debutto in Italia (arriverà nei negozi tra la fine di luglio e l'inizio di agosto). Dispositivi caratterizzati, oltre che da performance in grado di soddisfare specifiche esigenze, anche da un design ricercato, che non lascia alcun dettaglio al caso.

La linea include i notebook IdeaPad (720, 520, 320, 720S, 520S e 320S), i convertibili Yoga (720, 520 e 910), i detachable Miix (320 , 510), la serie di tablet Tab 4, lo Yoga Book con tastiera istantanea Halo Keyboard e la famiglia Legion (Y920, Y520, IdeaCentre Y710 Cube) indirizzata agli amanti del gaming, oltre all'All-in-One Ideacentre 720 da posizionare sulla scrivania.