Lenovo ThinkPad Anniversary Edition 25, immagini

Luca Colantuoni,

Per festeggiare i 25 anni della serie ThinkPad, Lenovo ha realizzato il ThinkPad Anniversary Edition 25, versione vintage del ThinkPad 700C con hardware del ThinkPad T470. Il notebook possiede un design simile al primo modello annunciato il 5 ottobre 1992 con un rivestimento in gomma, una tastiera con sette file di tasti, controllo dedicati per il volume, il logo multicolore e il pulsante Enter di colore blu.

La dotazione hardware è invece moderna: schermo touch da 14 pollici, processore Intel Core i7-7500U, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, scheda video NVIDIA GeForce 940MX, card reader SD, connettività WiFi, Bluetooth e Ethernet, una porta USB Tupe-C, tre porte USB Type-A, uscita HDMI e lettore di impronte digitali. Il notebook sarà disponibile in numero limitato ad un prezzo di 1.899 dollari.