Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2017), le immagini

Luca Colantuoni,

Lenovo ha aggiornato il suo notebook di fascia alta indirizzato alle aziende. Il ThinkPad X1 Carbon (2017) eredita l'elevata qualità costruttiva del precedente modello e aggiunge ulteriori miglioramenti, come il peso (1,14 Kg) e il display da 14 pollici inserito in una cornice da 13,3 pollici. La dotazione hardware comprende i nuovi processori Intel Core di settimana generazione, fino a 16 GB di RAM DDR4, SSD fino a 1 TB, webcam e lettore di impronte digitali compatibili con Windows Hello.

Il nuovo modello possiede sempre un telaio in fibra di carbonio, ma Lenovo offre anche il colore argento, oltre al classico nero. La connettività è molto completa e include anche il chip LTE-A. Sono presenti anche due porte USB Type-C. Il sistema operativo è Windows 10 Pro. Il prezzo della configurazione base è 1.599 euro.