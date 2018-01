Lenovo ThinkPad X380 Yoga e X280, immagini

Luca Colantuoni,

Lenovo mostrerà al CES di Las Vegas i nuovi notebook delle serie ThinkPad X, T e L, tutti con processori Intel Core di ottava generazione e alimentatore USB Type-C. Il più interessante è il ThinkPad X380 Yoga, in quanto può essere utilizzato come tablet con la Active Pen in dotazione, ruotando lo schermo di 360 gradi. Il ThinkPad X280, invece, offre massima portabilità e la tecnologia Rapid Charge per la batteria.

I ThinkPad T480, T480s e T580 permettono di oscurare la webcam con il meccanismo ThinkShutter. Ottima anche la sicurezza, grazie alla presenza della fotocamera IR e del lettore di impronte digitali. I ThinkPad L380 Yoga, L380, L480 e L580 sono, infine, i modelli più economici con multitouch opzionale e scheda video AMD (solo T580).