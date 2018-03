Lenovo Yoga 530, immagini del convertibile

Luca Colantuoni,

Lo Yoga 530, annunciato da Lenovo al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, è un convertibile di fascia media con schermo HD o full HD da 14 pollici, processori Intel Core di ottava generazione, 4/8/16 GB di RAM, SSD PCIe fino a 512 GB e scheda video NVIDIA GeForce MX130.

Altre caratteristiche interessanti sono il lettore di impronte digitali (opzionale) per Windows Hello, la Active Pen (opzionale) compatibile con Windows Ink e i microfoni che permettono di interagire a distanza con gli assistenti Cortana e Alexa (non in Italia). Il Lenovo Yoga 530 sarà in vendita da giugno. Il prezzi base è 549 euro.