Lenovo Yoga 920, immagini del convertibile

Luca Colantuoni,

Il nuovo Yoga 920, presentato da Lenovo all'IFA 2017 di Berlino, è un convertibile con telaio in alluminio, schermo full HD o 4K da 13,9 pollici, processori Intel Core di ottava generazione, fino a 16 GB di RAM e SSD con capacità fino a 1 TB. La robusta cerniera permette di ruotare il display fino a 360 gradi e utilizzare la stilo Active Pen 2 in modalità tablet per scrivere e disegnare.

Il lettore di impronte digitali consente invece il login con Windows Hello. Il sistema operativo installato è Windows 10, quindi gli utenti possono sfruttare Cortana. L'assistente personale può essere attivata anche da una distanza di quattro metri, quando il notebook è in standby (schermo spento), grazie ai microfoni che riconoscono perfettamente i comandi vocali. Il prezzo base dello Yoga 920 è 1.599,99 euro.