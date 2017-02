Lenovo Yoga A12, le immagini

Luca Colantuoni,

Lo Yoga A12 è il nuovo dispositivo presentato da Lenovo che eredita il design del precedente Yoga Book. Come il modello top di gamma, anche lo Yoga A12 possiede una tastiera touch con feedback aptico, ma la dimensione è maggiore, in quanto il convertibile possiede uno schermo da 12,2 pollici. La dotazione hardware comprende un processore Intel Atom x5, 2 GB di RAM e 32 GB di memoria flash.

Lo Yoga A12 può essere utilizzato come un tablet Android, ruotando la tastiera fino a 360 gradi, ma l'interazione avviene esclusivamente con le dita, dato che Lenovo non ha incluso la stilo Real Pen. Il nuovo prodotto sarà in vendita dall'8 febbraio ad un prezzo di 299 dollari. Non è noto se e quanto verrà distribuito anche in Italia.