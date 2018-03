“Let it snow”: nevica su Google

Giacomo Dotta,

L'inverno è in ritardo e solo nei prossimi giorni arriveranno i primi fiocchi di neve sull'Italia. Sullo schermo del pc, invece, possono già arrivare: è sufficiente digitare su Google la query "Let it snow". La funzione di "instant search" avvierà immediatamente la ricerca, ma con una sorpresa: un fiocco dopo l'altro, la neve inizierà a scendere e lo schermo poco per volta diventerà tutto bianco. Niente paura, però: la funzione "defrost" consentirà alla fine di ripulire lo schermo e di continuare la propria ricerca.

Un modo simpatico, insomma, per ricordare a tutti che il Natale è vicino e che un sorriso non può che far bene.