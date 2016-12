Lorenzo Ermigiotti,

LG OLED55B6V è un TV Ultra HD da 55 pollici con schermo piatto basato sulla tecnologia LG WRGB. Dotato di sistema harman/kardon a quattro canali da 40W complessivi e certificazioni Dolby Digital Plus, NICAM e DTS, di numerose funzioni per l'ottimizzazione delle immagini, fra cui TruMotion, è anche l’unico in Europa a supportare contemporaneamente sia HDR10 sia Dolby Vision.

Dal design minimalista ed elegante, è spesso appena 4,9mm nella parte alta del pannello OLED e offre un'ampia gamma di connessioni: 4 porte HDMI 2.0a, 3 USB (di cui una 3.0), Component, Composit, ottica digitale, jack audio, ethernet, slot CI+, Wi-Fi, Bluetooth e gode inoltre delle certificazioni DLNA, Miracast e WiDi.

Ha anche doppio sintonizzatore DVB-T2 e DVB-S2, e satellitare con certificazioni Tivùsat, DGTVi Platinum e Tivùon oltre alla funzione Media Player per salvare e riprodurre video da hard disk e chiavette USB esterne. Per il controllo si affida al telecomando Magic Remote e soprattutto all'ottimo interfaccia LG WebOS 3.0, con accesso rapido alle app per lo streaming video come Netflix, Amazon Prime Video, Infinity e altre ancora.