LG Q8, le nostre immagini

Cristiano Ghidotti,

Doppia fotocamera posteriore e display secondario per LG Q8, smartphone Android con telaio in alluminio e specifiche di fascia alta. Un dispositivo che offre prestazioni avanzate in termini di acquisizione e riproduzione dei contenuti multimediali, racchiuso in una scocca sottile (lo spessore si attesta a 7,9 mm) e dal design elegante.

Lo schermo principale ha una diagonale pari a 5,2 pollici e risoluzione Quad HD (2560x1440 pixel). La potenza di calcolo offerta dal processore Snapdragon 820 e dai 4 GB di RAM in dotazione è sufficiente a gestire applicazioni di ogni tipo. Viene offerta al lancio al prezzo ufficiale di 599,90 euro, un esborso economico che sfiora quello dei top di gamma, giustificato dalla qualità del comparto hardware offerto.

LG Q8 Smartphone, Display 5.2 Pollici QuadHD, Schermo secondario, Memoria Interna da 32 GB (espandibile fino a 2 TB), 4 GB RAM, Processore Qualcomm Snapdragon 820 2.15Ghz, QuadDAC 32bit, Doppia Fotocamera 16Mpx / 8Mpx, Batteria 3000 mAh, Certificato IP67, Titanio [Italia] è oggi disponibile su Amazon a 449 € (-25%)