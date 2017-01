Cristiano Ghidotti,

Premiato con il riconoscimento Innovation Awards al CES 2017 di Las Vegas, il nuovo televisore LG Signature OLED TV W ha sorpreso innanzitutto per il suo design: estremamente sottile (solo 2,57 mm di spessore) e tanto leggero da poter essere appeso alla parete in modo semplice tramite supporto magnetici. Anche le prestazioni sono al top: pannello 4K e supporto alla modalità HDR per una visione dei contenuti senza compromessi.

Le funzionalità smart sono gestite dalla piattaforma webOS 3.5, aggiornata per l'occasione. Due i modelli proposti sul mercato: OLED65W7P con diagonale da 65 pollici e OLED77W7P da 77 pollici.