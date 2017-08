LG V30, immagini del phablet

Luca Colantuoni,

Il nuovo LG V30 è un phablet con display Full Vision da 6 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880x1440 pixel). Il pannello LCD dei precedenti V10 e V20 è stato sostituito da un pannello OLED che, oltre a consumare meno, permette di attivare la modalità Always-on Display e di utilizzare i visori VR compatibili con Google Daydream. La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon 835, 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage.

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 16 e 13 megapixel. Quelle principale ha un obiettivo con apertura f/1.6, mentre quella secondaria ha un'ottica grandangolare. Lo smartphone integra un Advanced Hi-Fi Quad DAC che permette di registrare video con audio ad alta risoluzione. Le numerose funzionalità trasformano il V30 in una videocamera professionale. Il dispositivo sarà in vendita a partire dal 21 settembre.