LG Watch Sport e Watch Style, immagini

Luca Colantuoni,

In concomitanza all'annuncio di Android Wear 2.0 da parte di Google, LG ha presentato i primi due smartwatch basati sulla nuova versione del sistema operativo. Watch Sport è il più completo dei due, in quanto possiede uno schermo P-OLED da 1,38 pollici e integra un processore Snapdragon Wear 2100, 768 MB di RAM, 4 GB di storage, cardiofrequenzimetro e connettività WiFi, Bluetooth, GPS, NFC e LTE. L'orologio può essere utilizzato come fitness tracker e per effettuare chiamate senza smartphone.

Il Watch Style possiede un design più elegante e uno schermo P-OLED da 1,2 pollici. La dotazione hardware include un processore Snapdragon Wear 2100, 512 MB di RAM, 4 GB di storage, connettività WiFi e Bluetooth. Entrambi supportano Google Assistant, mentre solo il Watch Sport permette di usare il sistema di pagamento Android Pay. I prezzi sono 349 dollari (Watch Sport) e 249 dollari (Watch Style). La vendita inizierà il 10 febbraio negli Stati Uniti e verrà estesa in altri paesi nei prossimi mesi.