macOS High Sierra, le foto

Marco Grigis,

macOS High Sierra è il nuovo sistema operativo per desktop e laptop lanciato da Apple nel corso della WWDC 2017. Ideale proseguimento del precedente Sierra, introduce dei miglioramenti di performance sostanziali, a partire dall'adozione di un nuovo file system: l'APFS. Questa modifica garantirà prestazioni maggiori sfruttando al meglio i processori a 64 bit, garantendo operazioni comuni, quali la copia dei file, davvero istantanee.



macOS High Sierra introduce il supporto a Metal 2, per delle elaborazioni grafiche ancora più prestanti, nonché il codec H265. Safari, inoltre, diviene ancora più veloce e introduce strumenti quali il blocco automatico della musica in autoplay, nonché la possibilità di escludere il tracking dai siti, per una più efficiente gestione della privacy. Il sistema operativo è disponibile da subito in beta per gli sviluppatori, mentre la release finale è attesa in autunno.