Meizu M6, le immagini dello smartphone

Meizu M6 è uno smartphone che si posiziona nella fascia media del mercato, proposto in Italia con un buon rapporto qualità-prezzo (169,99 euro al lancio). Integra un display da 5,2 pollici con risoluzione HD, processore octa core MT6750, 3 GB di RAM e memoria interna da 32 GB espandibile. Il comparto fotografico vede la presenza di un sensore da 13 megapixel posteriore e di un modulo frontale da 8 megapixel (con apertura f/2.0) dedicato ai selfie.

Non mancano poi il lettore di impronte digitali per l'autenticazione e una capiente batteria da 3.070 mAh. Quattro le colorazioni disponibili per la scocca, caratterizzata da una finitura con vernice metallizzata ad alta densità: blu, nero, argento e rosa.

