Meizu Pro 7 e Pro 7 Plus, tutte le immagini

Luca Colantuoni,

Meizu ha svelato in Cina il successore del Pro 6 Plus, ovvero il Pro 7 Plus, insieme al modello più piccolo Pro 7. Entrambi hanno un telaio unibody in alluminio e uno schermo secondario posteriore da 1,9 pollici che può visualizzare le notifiche delle app, il player musicale e altre informazioni. La dotazione hardware del Pro 7 comprende un display Super AMOLED da 5,2 pollici (1920x1080 pixel), processore MediaTek Helio P25, 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage, mentre il Pro 7 Plus possiede un display da 5,7 pollici (2560x1440 pixel) e integra un processore MediaTek Helio X30, affiancato da 6 GB di RAM.

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori Sony IMX386 (monocromatico e RGB) da 12 megapixel, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 16 megapixel. Oltre ai tradizionali chip wireless sono presenti il lettore di impronte, il jack da 3,5 millimetri e la porta USB type-C. I nuovi Meizu Pro 7 e Pro 7 Plus saranno in vendita dal 5 agosto. I prezzi sono compresi tra 2.880 e 4.080 yuan.