Microsoft Surface Laptop, immagini del notebook

Luca Colantuoni,

Il Surface Laptop, annunciato il 2 maggio da Microsoft, è un prodotto indirizzato al settore Education. Il notebook con schermo touch da 13,5 pollici è stato progettato specificamente per studenti e insegnanti, categorie di utenti che cercano un dispositivo leggero e funzionale. La dotazione hardware comprende processori Intel Core i5/i7, fino a 16 GB di RAM, SSD PCIe fino a 1 TB, connettività WiFi e Bluetooth. Il telaio è in alluminio, mentre la tastiera è rivestita in Alcantara.

Il Surface Laptop è molto sottile (tra 9,93 e 14,47 millimetri) e pesa solo 1,25 Kg. Il sistema operativo installato è Windows 10 S, la nuova edizione che consente solo l'installazione delle applicazioni disponibili sul Windows Store. In Italia è possibile ordinare sul Microsoft Store quattro configurazioni con prezzi compresi tra 1.169 e 2.549 euro. Le spedizioni inizieranno dal 15 giugno 2017.