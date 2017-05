Filippo Vendrame,

Surface Pro è il nuovo ibrido Windows 10 di Microsoft. Dispone dei nuovi processori Intel Kaby Lake di settima generazione in grado di offrire alte prestazioni ed una lunga autonomia sino a 13,5 ore. Disponibile in varie configurazioni con sino a 16GB di RAM e sino a 1TB di SSD, il Surface Pro dispone di una rinnovata Surface Pen e può essere abbinato alle nuove Type Cover rivestite in elegante Alcantara. Prezzi in Italia a partire da 959 euro con la tastiera a parte venduta a 149,99 euro.