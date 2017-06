Filippo Vendrame,

Microsoft Xbox One X è la nuova console next generation della casa di Redmond che offre specifiche hardware di altissimo profilo in grado di garantire ben 6 teraflops di potenza e la possibilità di gestire giochi nativi a 4K a 60fps. Caratterizzata da dimensioni davvero compatte per poter essere collocata agevolmente nei salotti delle case, la nuova Xbox One X sarà in vendita a 499 euro a partire dal 7 novembre 2017.