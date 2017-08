MINI Electric Concept, le foto dell’auto elettrica

Cristiano Ghidotti,

MINI Electric Concept non rimarrà solo un prototipo o un progetto sperimentale: l'auto elettrica diventerà un veicolo di serie, prodotto e commercializzato in tutto il mondo a partire dal 2019. La conferma arriva direttamente dal gruppo BMW, che anticipa la possibilità di osservare la vettura in anteprima nel mese di settembre, in occasione del Salone di Francoforte. Sarà un'automobile dalla forte vocazione hi-tech: dall'impiego della stampa 3D per la realizzazione delle finiture alla dotazione di fari full LED. Ancora nessuna informazione in merito a prezzi o autonomia. Intanto, è possibile osservarne da vicino il design con questa carrellata di immagini ufficiali.