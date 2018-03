MixShape, immagini della nuova Web app di Spotify

Cristiano Ghidotti,

Microsoft, Spotify e The Echo Nest hanno lanciato MixShape, una Web app in grado di creare in modo del tutto automatico playlist musicali personalizzate, adatte a qualsiasi ambito e occasione. La UI è ben disegnata, con uno stile quasi minimalista, ottimizzata per l'utilizzo sui dispositivi touchscreen con sistema operativo Windows 8 e Internet Explorer 10, ma è possibile interagire anche attraverso il mouse e altri browser. Romantico, Party, Allenamento, Lavoro: queste le categorie principali per le playlist generate, ognuna contenente fino a un massimo di 300 brani da ascoltare in streaming.