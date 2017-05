Motorola Moto C e C Plus, tutte le immagini

Luca Colantuoni,

Motorola ha annunciato due nuovi smartphone di fascia bassa. Si tratta dei Moto C e C Plus, entrambi con schermo da 5 pollici (854x480 pixel e 1280x720 pixel). Il Moto C integra un processore quad core MediaTek MT6773M a 1,1 GHz, 1 GB di RAM e 16 GB di memoria flash (espandibili con schede microSD), fotocamere da 5 e 2 megapixel.

Specifiche leggermente migliori per il Moto C Plus: processore MediaTek MT6773 a 1,3 GHz, 1 o 2 GB di RAM, 16 GB di storage, fotocamere da 8 e 2 megapixel. Il Moto C integra una batteria da 2.350 mAh, mentre quella del Moto C Plus ha una capacità di 4.000 mAh e garantisce un'autonomia fino a 30 ore.

Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat. I due smartphone saranno disponibili in quattro colori. I prezzi sono 89 euro (Moto C 3G), 99 euro (Moto C 4G) e 119 euro (Moto C Plus).