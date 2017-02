Motorola Moto G5 e G5 Plus, tutte le immagini

Luca Colantuoni,

Motorola ha annunciato al MWC 2017 la quinta generazione degli smartphone più venduti del suo catalogo. I Moto G5 e G5 Plus hanno ora un telaio in alluminio e un design simile a quello dei Moto Z. Il Moto G5 possiede uno schermo full HD da 5 pollici e integra un processore octa core Snapdragon 430, affiancato da 2 o 3 GB di RAM e 16/32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. La dotazione hardware del Moto G5 Plus comprende un display full HD da 5,2 pollici, 2 o 3 o 4 GB di RAM e 16/32/64 GB di storage.

La fotocamera frontale è la stessa per i due modelli (5 megapixel), mentre per quelle posteriore sono stati scelti sensori differenti: 13 megapixel con apertura f/2.0 e autofocus PDAF per il Moto G5; 12 megapixel con autofocus Dual Pixel e apertura f/1.7 per il Moto G5 Plus. Entrambi integrano un lettore di impronte digitali che può sostituire i pulsanti on-screen di Android.

Il Moto G5 sarà disponibile in esclusiva da TIM a 199,90 euro, mentre il Moto G5 Plus potrà essere acquistare in tutti i negozi ad un prezzo di 299,90 euro.