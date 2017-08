Motorola Moto G5S e G5S Plus, immagini

Luca Colantuoni,

A distanza di circa 5 mesi dai precedenti Moto G5 e G5 Plus, Motorola ha svelato le "Special Edition" Moto G5S e G5S Plus. I nuovi smartphone ereditano il design dei loro predecessori, ma sono state apportate alcune modifiche estetiche e hardware. Il telaio è ora interamente in alluminio, quindi risultano più visibili le linee delle antenne lungo i bordi della cover posteriore. Il Moto G5S possiede uno schermo da 5,2 pollici, mentre quello del Moto G5S Plus ha una diagonale di 5,5 pollici.

I processori sono gli stessi dei Moto G5 e G5 Plus, ma i nuovi modelli integrano 3 GB di RAM e 32 GB di storage. Per il Moto G5S Plus è stata scelta una doppia fotocamera posteriore da 13 megapixel, mentre quella del Moto G5S ha una risoluzione di 16 megapixel. La connettività è identica, così come la capacità della batteria (3.000 mAh). Il sistema operativo è Android 7.1 Nougat.

I Moto G5S e G5S Plus saranno disponibili nelle prossime settimane. I prezzo sono 249,99 e 299,99 euro, rispettivamente. Il modello più grande sarà in vendita esclusivamente su Amazon.

Lenovo Moto G5S Plus Smartphone, Memoria Interna da 32 GB, Grigio è oggi disponibile su Amazon a 299 €