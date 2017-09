Motorola Moto X4, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Il Moto X4, presentato da Motorola all'IFA 2017 di Berlino, è uno smartphone con telaio in alluminio e vetro, schermo full HD da 5,2 pollici, processore octa core Snapdragon 630, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD. Il Moto X4 è il primo smartphone del produttore statunitense con certificazione IP68, quindi può resistere all'acqua e alla polvere.

La doppia fotocamera posteriore con sensori da 13 e 8 megapixel permette di applicare diversi effetti agli scatti, come la sfocatura dello sfondo per evidenziare il soggetto in primo piano. Altre funzionalità interessanti sono la sostituzione dello sfondo, le foto in bianco e nero, il riconoscimento degli oggetti e dei punti di interesse. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 16 megapixel.

Il sistema operativo è Android 7.1 Nougat. Gli utenti possono utilizzare due assistenti personali: Google Assistant e Amazon Alexa. Il Moto X4 sarà in vendita da settembre a 399,00 euro. Due i colori disponibili al lancio: Super Black e Sterling Blue.