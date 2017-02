Nest arriva in Italia: le foto della presentazione

Cristiano Ghidotti,

Il 15 febbraio i prodotti del catalogo Nest dedicati alla casa faranno il loro debutto ufficiale in Italia. Si tratta del Nest Learning Thermostat per la regolazione automatica e intelligente della temperatura (249 euro), della Nest Cam Outdoor (199 euro) per la videosorveglianza degli ambienti esterni e della Nest Cam Indoor per gli interni (199 euro).

Dispositivi che si integrano alla perfezione nell'ottica smart home, connessi, gestibili da remoto e basati su un'intelligenza artificiale evoluta per ottimizzare il risparmio energetico così come per garantire il massimo della sicurezza.