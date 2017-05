Nest Cam IQ, le immagini

Cristiano Ghidotti,

Una nuova videocamera per la sorveglianza dell'ambito domestico fa il suo ingresso nel catalogo Nest: si tratta del modello Nest Cam IQ che può essere considerato come una sorta di evoluzione della Cam Indoor dedicata al monitoraggio degli ambienti interni. Dal punto di vista tecnico integra un sensore da 8 megapixel in grado di acquisire immagini in formato 4K, con zoom digitale 12x e tecnologia HDR.

Non mancano poi la visione notturna con LED infrarossi, altoparlanti, tre microfoni per la cancellazione del rumore, riconoscimento automatico dei volti e supporto a tutte le funzionalità del servizio in abbonamento Nest Aware. L'inizio della fase di pre-ordine in Italia è fissato per il 13 giugno, al prezzo di 349 euro, con la consegna del prodotto agli acquirenti prevista entro la fine dello stesso mese.