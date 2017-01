Nest Cam Outdoor, le immagini

Cristiano Ghidotti,

Nest Cam Outdoor è un dispositivo per la videosorveglianza degli esterni, progettato per resistere in qualsiasi condizione, anche nelle più avverse: sole, pioggia, gelo o neve. È equipaggiato con un'ottica grandangolare da 130 gradi, consente di effettuare uno zoom 8x in tempo reale tramite applicazione mobile da remoto e acquisisce un flusso video a risoluzione Full HD.

La videocamera Cam Outdoor di Nest è disponibile anche in Italia, al prezzo di 199,00 euro (in consegna a partire dal 15 febbraio 2017). Chi lo desidera può abbonarsi al servizio Nest Aware (opzionale, 10 euro al mese o 100 euro all'anno), per accedere anche da remoto alle registrazioni passate e sfruttare il machine learning per riconoscere quanto inquadrato, distinguendo automaticamente tra persone, animali, veicoli ecc.