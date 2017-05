Nikon Coolpix W300, le immagini della fotocamera

Cristiano Ghidotti,

Scocca waterproof per resistere in acqua fino a 30 metri di profondità, registrazione video in formato 4K e sensore CMOS da 16 megapixel affiancato da un obiettivo con zoom ottico 5x: sono queste le specifiche tecniche più importanti della nuova Nikon Coolpix W300.

La fotocamera compatta offre inoltre il modulo GPS per la geolocalizzazione dei file, WiFi, Bluetooth, supporto alla tecnologia SnapBridge e fino a 280 scatti di autonomia con una ricarica della batteria equipaggiata. Il prezzo e la data di commercializzazione non sono stati annunciati all'atto della presentazione.