Nikon D7500, le immagini della reflex

Cristiano Ghidotti,

Nikon D7500 è la new entry nel catalogo di reflex in formato DX per il produttore nipponico, un modello con sensore CMOS da 20,9 megapixel affiancato dal processore d'immagine EXPEED 5. Tra le novità più importanti rispetto al modello precedente (D7200) vi è la possibilità di effettuare registrazioni video in formato 4K. Un dispositivo che offre la stessa qualità d'immagine dell'ammiraglia D500, ma con un corpo macchina più compatto e ad un costo inferiore, ideale per chi desidera esplorare tutte le potenzialità artistiche della fotografia.

Sul retro trova posto un display orientabile per scattare comodamente da qualsiasi posizione, non mancano i moduli WiFi e Bluetooth per la connettività e la modalità raffica arriva a 8 fps. La fotocamera sarà disponibile sul mercato a partire dal giugno 2017. Al momento dell'annuncio non sono stati confermati i prezzi per quanto riguarda il mercato italiano.