Nikon D850, le immagini della reflex

Cristiano Ghidotti,

Sensore FX da 45,7 megapixel, processore EXPEED 5 e registrazione video in formato 4K o 8K con modalità timelapse: Nikon D850 è una reflex che unisce prestazioni avanzate nell'acquisizione delle immagini a caratteristiche in grado di strizzare l'occhio ai filmmaker. Può arrivare a 7 fps in raffica o 9 fps se si utilizza il battery pack MB-D18 (opzionale).

Il sistema autofocus è quello ereditato dall'ammiraglia D5. La D850, progettata per resistere anche alle condizioni ambientali più difficili, arriverà sul mercato nel mese di settembre, al prezzo di 3.300 dollari per il solo corpo macchina.