Nintendo Labo per Switch: le immagini

Cristiano Ghidotti,

Labo è l'ultima trovata di Nintendo per sfruttare al meglio il design modulare della console Switch: si tratta a tutti gli effetti di alcuni accessori di cartone chiamati Toy-Con da montare, nei quali integrare inserire i controller e il display della piattaforma. Il Kit Assortito (69,99 euro) permette dar vita a una macchinina RC, una canna da pesca, una casa, una moto e un pianoforte, mentre nel Kit Robot (79,99 euro) c'è l'occorrente per creare una tuta indossabile, così da prendere il controllo di un enorme automa. Il debutto ufficiale sul mercato europeo è previsto per il 24 aprile.

