Nokia 7 Plus, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

HMD Global ha presentato quattro smartphone al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Uno dei più interessanti è il Nokia 7 Plus, versione aggiornata del precedente Nokia 7. Il nuovo modello possiede un telaio in alluminio serie 6000 e un ottimo schermo da 6 pollici con risoluzione full HD+ (2160x1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9.

La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 660, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. Il produttore finlandese ha integrato una doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 e 13 megapixel, abbinati ad un obiettivo grandangolare e ad un teleobiettivo con zoom ottico 2x.

Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri, tre microfoni per l'audio Ozo e la batteria da 3.800 mAh. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo in versione stock. Il Nokia 7 Plus sarà in vendita da aprile a 399,00 euro.