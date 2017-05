Nubia N1 Lite, le immagini dello smartphone

Cristiano Ghidotti,

Annunciato a Barcellona in occasione del MWC 2017, Nubia N1 Lite è uno smartphone da 5,5 pollici (con display HD) dal buon rapporto qualità/prezzo, che offre un processore quad core MediaTek MT6737 da 1,3 GHz, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna e fotocamera da 8 megapixel sul retro.

Buona l'autonomia garantita dalla batteria, con una capacità pari a 3.000 mAh. Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 6.0.1 Marshmallow. Lo smartphone è in vendita in Italia al prezzo di 159 euro nella colorazione Black Gold, con scocca nera arricchita da dettagli e finiture in tinta oro.