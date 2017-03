NVIDIA SHIELD (2017), le nostre foto

Cristiano Ghidotti,

Obiettivo puntato sulla versione 2017 di NVIDIA SHIELD, set-top box per lo streaming e il gaming con sistema operativo Android TV, con supporto a 4K e HDR. Il device è proposto in due versioni: quella standard con 16 GB di memoria interna (circa 11 a disposizione dell'utente) al prezzo di 229,90 euro e quella Pro con storage da 500 GB a 329,90 euro.

Forniti in dotazione un telecomando per la riproduzione dei contenuti multimediali e un controller per i videogiochi, entrambi con microfono dedicato ai comandi vocali. Compatto ed elegante, NVIDIA SHIELD rappresenta una delle soluzioni più complete per l'intrattenimento in salotto.