Olympus PEN E-PL9, le immagini della mirrorless

Cristiano Ghidotti,

Una mirrorless con display touchscreen inclinabile di 180 gradi per i selfie, tecnologia di stabilizzazione integrata e sensore da 16,1 megapixel: è la nuova Olympus PEN E-PL9, che strizza l'occhio a tutti coloro che desiderano sperimentare la versatilità di un sistema a ottiche intercambiabili, andando oltre i confini imposti dagli automatismi della fotografia mobile.

Il debutto sul mercato della fotocamera è fissato per il marzo 2018, al prezzo di 569,90 euro per il solo corpo macchina, con la possibilità di optare per il bundle che include l'obiettivo M.Zuiko Digital 14-42mm F3.5-5.6 EZ Pancake proposto a 729,90 euro.