OnePlus 5T, le immagini dello smartphone

Cristiano Ghidotti,

OnePlus 5T nasce come evoluzione del modello 5 introdotto nella prima parte dell'anno, un nuovo "flagship killer" per il produttore che da anni persegue la filosofia del "Never Settle". Uno smartphone con display da 6,01 pollici racchiuso in un design borderless, che migliora le performance fotografiche in condizioni di scarsa luminosità grazie a una nuova configurazione dual camera posteriore.

Il resto del comparto hardware rimane pressoché invariato, compreso il processore octa core Qualcomm Snapdragon 835. Due le versioni proposte: con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna oppure con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.