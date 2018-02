OnePlus 5T Lava Red, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Uno dei migliori smartphone Android di fascia alta sul mercato è ora disponibile in colore rosso. OnePlus 5T Lava Red, in vendita dal 6 febbraio a 559,00 euro, è stato realizzato per gli innamorati che vogliono regalare lo smartphone a San Valentino. La tonalità è stata ottenuta con un complesso procedimento che prevede due anodizzazioni, due sabbiature e l'applicazione di uno strato superficiale che riduce la visibilità delle impronte sull'alluminio.

La dotazione hardware comprende uno schermo da 6,01 pollici con risoluzione full HD+ (2160x1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9, processore Snapdragon 835, 8 GB di RAM, 128 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 16 e 20 megapixel, connettività WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.0, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri e batteria da 3.300 mAh.