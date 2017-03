Oppo F3 Plus, immagini del phablet

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha presentato ufficialmente il nuovo Oppo F3 Plus, erede del precedente F1 Plus, quindi indirizzato principalmente agli utenti che cercano una buona fotocamera. Lo smartphone possiede infatti una Dual Selfie Camera con sensori da 16 e 8 megapixel, il primo abbinato ad un obiettivo da 76,4 gradi, mentre il secondo ad un'ottica grandangolare da 120 gradi. L'utilizzo di quest'ultima viene suggerita dallo smartphone se rileva i volti di almeno tre persone.

La dotazione hardware comprende uno schermo full HD da 6 pollici, processore octa core Snapdraogn 653, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, slot ibirdo (microSD+SIM nano), connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, GPS e LTE, lettore di impronte digitali e batteria da 4.000 mAh con supporto per la tecnologia VOOC Flash Charge. Oppo F3 Plus sarà in vendita dal 1 aprile.