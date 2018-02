Panasonic HC-X1E, le immagini della videocamera 4K

Cristiano Ghidotti,

Panasonic HC-X1E è una videocamera professionale con sensore da un pollice a elevata sensibilità dotata di un obiettivo Leica Dicomar 4K per riprese a risoluzione Ultra HD in grado di passare da un grandangolo 24 mm allo zoom ottico 20x per catturare ogni dettaglio anche dalla lunga distanza. Presente inoltre una tecnologia AF di alta precisione per la messa a fuoco dei soggetti inquadrati, anche quelli in rapido movimento. La stabilizzazione delle riprese è invece garantita dal sistema O.I.S. ibrido (ottico ed elettronico) a cinque assi che rende il prodotto particolarmente adatto alle riprese a mano libera.

Panasonic HC-X1E Handheld camcorder MOS Black hand-held camcorder - camcorders (MOS, 9.46 MP, 20x, 10x, 8.8 - 176 mm, 25.4 - 508 mm) è oggi disponibile su Amazon a 3.099 €