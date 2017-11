Panasonic Lumix G9, le immagini della mirrorless

Cristiano Ghidotti,

Sensore Digital Live MOS da 20,3 megapixel in formato Micro Quattro Terzi, processore Venus Engine, autofocus con tecnologia Depth From Defocus e registrazione video 4K per la nuova Panasonic Lumix G9, fotocamera del catalogo mirrorless presentata come evoluzione del modello GH5, racchiusa all'interno di un telaio realizzato in lega di magnesio pressofuso per resistere alle intemperie.

Il lancio in Italia è fissato per il gennaio 2018, al prezzo di 1.699 euro per il solo corpo macchina. Sarà disponibile sul mercato fin dal day one anche il kit con l'ottica 12-60mm LEICA F2.8, in vendita a 2.299 euro.