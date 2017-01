Panasonic Lumix GH5, le immagini della mirrorless

Cristiano Ghidotti,

Una mirrorless di fascia alta, che punta a rappresentare un nuovo standard di riferimento per la categoria: svelata ufficialmente al CES 2017 di Las Vegas, Panasonic Lumix GH5 offre specifiche e funzionalità adatte a soddisfare anche i più esigenti, all'interno di un corpo macchina dalle dimensioni contenute.

Sensore micro quattro terzi da 20,3 megapixel, processore Venus Engine, sistema per la stabilizzazione ottica a cinque assi e registrazione video in formato 4K a 60 fps (o addirittura a 6K con un framerate inferiore) rendono il prodotto uno dei più interessanti sul mercato. Il lancio è previsto per il mese di marzo, al prezzo di 1.999 dollari.