Panasonic Lumix GX9, le immagini della mirrorless

Cristiano Ghidotti,

La nuova Panasonic Lumix GX9 è una mirrorless che a prestazioni avanzate in ambito fotografico unisce la registrazione video in formato 4K e alcune interessanti funzionalità dedicate alla post-produzione direttamente in macchina. Dotata di un sensore MOS Digital Live da 20,3 megapixel, affida l'elaborazione delle immagini al processore Venus Engine e la messa a fuoco a un sistema AF a contrasto con tecnologia DFD (Depth From Defocus).

Non mancano poi il Dual I.S. a cinque assi per la stabilizzazione, i moduli Bluetooth 4.2 LE e WiFi per la connettività wireless e feature dedicate al risparmio energetico. Sarà disponibile in Italia a partire dall'aprile 2018, al prezzo di 799,00 euro per il solo corpo macchina, con la possibilità di optare per diversi bundle contenenti obiettivi adatti a ogni situazione di scatto.