Panasonic Lumix TZ200, le immagini della compatta

Cristiano Ghidotti,

Obiettivo grandangolare da 24 mm Leica DC Vario-Elmar con zoom ottico 15x per passare da un'inquadratura ampia al teleobiettivo: la versatilità è il punto di forza della nuova Panasonic Lumix TZ200. La fotocamera integra inoltre un mirino LVF (Live View Finder) con risoluzione 2.330.000 pixel e un display da 3 pollici touchscreen che semplifica la gestione della messa a fuoco.

Completano la scheda tecnica il sensore MOS da 20,1 megapixel, la registrazione video in formato 4K e il sistema O.I.S. Plus a cinque assi per la stabilizzazione delle immagini. La compatta sarà disponibile in Italia a partire dal mese di aprile, al prezzo di 799,00 euro.