Panasonic TV 4K OLED EZ1000 e EZ950, le immagini

Cristiano Ghidotti,

Due linee di TV OLED per chi non accetta compromessi in termini di qualità visiva: EZ1000 ed EZ950 sono stati presentate ufficialmente da Panasonic dopo una breve apparizione al CES di Las Vegas. Un concentrato di design e prestazioni, per l'intrattenimento in ambito domestico, con schermi Ultra HD e il pieno supporto alla modalità HDR.

Il cuore pulsante dei televisori è costituito dal processore Studio Colour HCX2, che controlla selettivamente i singoli pixel per una resa perfetta delle immagini nei minimi dettagli. Arriveranno sul mercato a partire da giugno con i modelli 65EZ1000, 55EZ950 e 65EZ950, mentre per il più grande 77EZ1000 sarà necessario attendere l'autunno.