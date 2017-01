Pentax KP, le immagini della fotocamera reflex

Cristiano Ghidotti,

Il punto principale punto di forza della fotocamera Pentax KP è la sua sensibilità ISO, che arriva ad un valore di 819.200 per garantire la possibilità di scattare anche con pochissima luce e mantenendo relativamente basso il rumore generato.

La reflex, disponibile anche in Italia dal febbraio 2017, integra un sensore CMOS da 24,32 megapixel (formato APS-C), un sistema per la stabilizzazione ottica su cinque assi, il modulo WiFi per la comunicazione con i dispositivi mobile e l'autofocus SAFOX 11 a 27 punti (25 centrali di tipo a croce). Il telaio in corpo di magnesio e l'ottimizzazione delle componenti hanno permesso di mantenere contenuti peso e dimensioni del corpo macchina.