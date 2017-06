PES 2018, screenshot e immagini

Cristiano Ghidotti,

Una raccolta di screenshot e immagini per PES 2018, nuova simulazione calcistica sviluppata e pubblicata da Konami, che promette di migliorare rispetto al predecessore sia dal punto di vista del comparto grafico sia per quanto riguarda il gameplay, assicurando un maggiore realismo nelle azioni in campo.

Tra le squadre riprodotte in tutto e per tutto nei minimi particolari, grazie alle partnership ufficiali, figurano Barcellona, Borussia Dortmund e Liverpool. La data di uscita di Pro Evolution Soccer 2018 è fissata per il 14 settembre sulle piattaforme PC, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 e Xbox One.