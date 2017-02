Le fotografie di Pietro Masturzo

Cristiano Ghidotti,

La fotografia più celebre di Pietro Masturzo è quella scattata a Teheran nel 2009, immortalando donne che gridano il proprio dissenso contro il regime iraniano dal tetto della loro abitazione. Un'immagine forte, dall'enorme potere comunicativo e documentaristico, che gli è valsa l'assegnazione del World Press Photo Picture of the Year 2010, il più importante riconoscimento al mondo nell'ambito del fotogiornalismo. Questa galleria raccoglie alcuni dei suoi lavori, realizzati in giro per il mondo: dall'Iran all'Egitto, dalla Libia alla Birmania, passando per Gaza, Dresda e Napoli.