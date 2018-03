Pokémon Go: le foto

Marco Grigis,

Pokémon Go è un videogioco, distribuito per le piattaforme Android e iOS, basato sul celebre franchise e improntato per la realtà aumentata. Grazie all'applicazione, infatti, è possibile catturare la prima generazione di 151 Pokémon tramite la fotocamera del proprio smartphone, con elementi del gameplay sovrapposti a quelli reali. Già un successo di download a pochi giorni dal rilascio, con ben 7 miliardi di dollari di guadagni nelle prime ore di disponibilità, Pokémon GO si basa sulla geolocalizzazione e sulle mappe, per permettere all'utente di ricercare Pokémon nei propri dintorni. Non è però tutto, però, poiché il giocatore potrà anche allenarli, farli evolvere, comprare strumenti adatti nello store, nonché approfittare dei Pokéstop e delle Palestre per trovare nuove feature oppure sfidare gli altri iscritti.